Ultime News

10 Mar 2026 Benessere animale e Carbon farming: focus sulle filiere agroalimentari in evoluzione
10 Mar 2026 Centenario del Decimo Reggimento Guastatori al via con il concerto della Fanfara
10 Mar 2026 Incidente a Sospiro, auto finisce nel fosso: due coinvolti
10 Mar 2026 José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lavoro, età e origini
10 Mar 2026 Botte alla compagna incinta davanti ai figli piccoli: un incubo durato sette anni
Video Pillole

Confimprese, il mondo del retail sempre più attento a sostenibilità e inclusione

MILANO (ITALPRESS) – Il retail guarda con sempre maggiore attenzione alla sostenibilità sociale e di governance: è quanto emerge dall’annuale ricerca “Trend di sostenibilità nel retail” condotta da Confimprese con partner Global Strategy, illustrato nel corso di un convegno organizzato dall’associazione a Milano. Nello specifico, il 73% delle aziende punta sulla parità di genere e attua politiche di assunzione con questa finalità; sul fronte della sostenibilità ambientale, invece, il 72% dei retailer si concentra su soluzioni di efficientamento nei punti vendita.
f12/fsc/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...