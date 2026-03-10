Cracolici “La mafia è ancora forte e condiziona la nostra vita pubblica”

PALERMO (ITALPRESS) – “La mafia è ancora forte, presente, spara meno fortunatamente, ma condiziona ancora tanto la nostra vita pubblica. Non è un caso che la Sicilia continua a essere la regione dove abbiamo il più alto numero di amministrazioni sciolte per mafia. È un primato che ci portiamo avanti da diverso tempo”. Lo ha detto Antonello Cracolici, presidente della Commissione Antimafia all’Ars, a margine della presentazione di ‘Leggere la mafia del territorio. Il metodo di Pio La Torre’, il testo contenente la relazione di minoranza (con annessi allegati) dell’allora segretario regionale del Pci in commissione parlamentare Antimafia, avvenuta a Palazzo dei Normanni.

