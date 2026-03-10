Ultime News

10 Mar 2026 José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lavoro, età e origini
10 Mar 2026 Botte alla compagna incinta davanti ai figli piccoli: un incubo durato sette anni
10 Mar 2026 MagicaMusica, il grande cuore di Avis Soresina: ufficializzata donazione di 2500 euro
10 Mar 2026 Il romanticismo di Gabriele Strata in concerto il 12 marzo al Ponchielli
10 Mar 2026 Chiara Ferragni ha un nuovo amore: chi è Jose Hernandez, manager colombiano
Cracolici “La mafia è ancora forte e condiziona la nostra vita pubblica”

PALERMO (ITALPRESS) – “La mafia è ancora forte, presente, spara meno fortunatamente, ma condiziona ancora tanto la nostra vita pubblica. Non è un caso che la Sicilia continua a essere la regione dove abbiamo il più alto numero di amministrazioni sciolte per mafia. È un primato che ci portiamo avanti da diverso tempo”. Lo ha detto Antonello Cracolici, presidente della Commissione Antimafia all’Ars, a margine della presentazione di ‘Leggere la mafia del territorio. Il metodo di Pio La Torre’, il testo contenente la relazione di minoranza (con annessi allegati) dell’allora segretario regionale del Pci in commissione parlamentare Antimafia, avvenuta a Palazzo dei Normanni.

