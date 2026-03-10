Cultura e impegno collettivo: a Cremona torna il "Festival dei Diritti"

Quattro province, 180 realtà coinvolte e oltre 60 eventi diffusi sul territorio, con al centro temi di forte attualità.

Dopo il successo degli appuntamenti di novembre, torna in provincia il Festival dei Diritti 2026, rassegna culturale e sociale promossa dal Centro di Servizi per il Volontariato Lombardia Sud, che comprende Cremona, Mantova, Lodi e Pavia.

Il programma, in calendario dal 19 al 29 marzo, è stato presentato nella Sala della Consulta del Comune, alla presenza di diverse associazioni e dell’assessore alle Politiche sociali Marina Della Giovanna.

“Quella di oggi è la seconda parte dell’edizione 2025/2026 – spiega l’assessore –. È un appuntamento importante perché propone numerose iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sul cuore della democrazia, sul nostro vivere insieme e sul senso della comunità”.

“Il Festival rappresenta una grande opportunità – aggiunge Giorgio Reali, referente provinciale di CSV Lombardia Sud – per trovare spazi di riflessione su grandi principi di umanesimo, umanità e difesa dei diritti. Si va dai laboratori al teatro, dai dibattiti al cinema, con un’attenzione particolare agli obiettivi 10 e 16 dell’Agenda 2030“.

Il Festival dei Diritti quest’anno incentrato sul tema ‘Umanità plurale’, non è un evento calato dall’alto ma il risultato di un processo collaborativo unico.

Il programma è costruito interamente dalla “Community della Trama dei Diritti”: una vasta rete di associazioni, enti del Terzo Settore e partner locali che, insieme a CSV Lombardia Sud ETS, hanno lavorato mesi per tessere un calendario condiviso.

Questa modalità di progettazione sottolinea una convinzione profonda degli organizzatori: parlare di diritti significa, implicitamente, richiamare il valore del doveri di ciascuno. La partecipazione attiva delle realtà locali dimostra che la tutela della dignità umana è una responsabilità collettiva che parte dalla cittadinanza.

In provincia di Cremona sono previsti 20 eventi con 66 realtà organizzatrici, ma complessivamente nelle quattro province coinvolte gli appuntamenti in calendario sono 62 e 180 le realtà impegnate nell’organizzazione.

Il progetto prosegue quella che è stata definita una “buona pratica” di collaborazione tra territori, capace nei mesi scorsi di coinvolgere oltre duemila spettatori. Un percorso che affronta temi oggi più che mai cruciali.

“Viviamo un momento complesso – osserva Della Giovanna – in cui il mondo brucia e i diritti scricchiolano. Parlare di come ciascuno, nella quotidianità, possa prestare maggiore attenzione a ciò che accade intorno a sé è fondamentale per evitare di scivolare nell’indifferenza“.

“È una proposta che supera i confini della provincia di Cremona – conclude Reali – e che mira a favorire relazioni, partecipazione e consapevolezza. I diritti oggi vanno preservati e conquistati: non sono qualcosa che ci viene regalato“.

Il dinamismo della rete non si esaurisce negli undici giorni della rassegna. Il Festival si inserisce infatti nel percorso più ampio “La Trama dei Diritti“, un circuito parallelo e complementare che propone eventi durante tutto l’anno, mantenendo vivo il dibattito pubblico e rafforzando i legami tra le comunità delle quattro province.

EVENTI A CREMA ORGANIZZATI DA:

ANFFAS Crema APS-ETS, ARCI Ombriano, Arci Porto Sicuro Società Cooperativa Sociale, Associazione Assistenza ai Disabili Fisici e Psichici Ginevra Terni De’ Gregorj-ETS-ODV, ATS Impronte Sociali 2.0, Casa del Pellegrino, Comitato Crema Zero Barriere, Comune di Crema, Consulta dei Giovani di Crema, Consulta Intercultura del Comune di Crema, Dodici Nodi APS, Donne Contro la Violenza ODV, Gruppo Antropologico Cremasco ODV, II Canguro APS, Integrazione Film Festival, ItaliaAdozioni APS, Presidio di Libera cremasco, Solidarietà Educativa, Ufficio di Piano Ambito Cremasco, Ufficio Migrantes Crema-Diocesi Crema

EVENTI A CREMONA E CASALASCO ORGANIZZATI DA:

ACLI Casalmaggiore, Amici di Emmaus ODV, Amnesty International, ANPI Casalmaggiore, Arci Cremona APS, Arcigay Cremona La Rocca, Associazione “Agnese’s Friends”, Associazione “M.I.A.”, Associazione Anffas Cremona APS, Associazione Crart APS, Associazione Marcotti Osvaldo, Biblioteca Comunale Piadena Drizzona, CAI sezione di Cremona, Centro Interculturale Mondinsieme-Comune di Cremona, Centro vita indipendente Oglio Po, CGIL, Circolo Arcipelago, Circolo culturale Defendi, Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona, CISDA, Città rurale, Collettivo Onda Queer, Comunità Laudato Sii Cremona, Comunità Laudato Sii Oglio Po, Coop Meraki, Cremona Musei, Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia-Sede di Cremona, Emergency Cremona, Filiera corta solidale, Istituto Comprensivo G. Diotti, Istituto Istruzione Secondaria G. Romani, La Scuola per la Palestina, Meridiano 361, Milk-ETS, Pax Christi, Polo di Cremona del Politecnico di Milano, RAWA, Restiamo Umani Bassa Bs, SAI-Comune di Piadena Drizzona, Slow Food Cremonese, Società Cooperativa “La famiglia”, SOMS 1908, Tavola della Pace di Cremona, Tavola della Pace Oglio Po, Tenda di Cristo, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Cremona.

Per informazioni e programma completo: www.festivaldeidiritti.org

