Dai beni rifugio al second hand, l’asta diventa “young”





ROMA (ITALPRESS) – Spinto dalla corsa all’oro e ai beni rifugio, il settore dei preziosi sta attraversando una trasformazione che non è solo economica, ma anche culturale: è in ascesa il fenomeno del lusso circolare, e l’interesse per le aste online coinvolge ormai oltre la metà degli italiani, con un picco del 55% tra i giovani. In risposta a queste tendenze Affide, società del settore del credito su pegno, ha lanciato l’iniziativa delle Aste Young dedicate alle nuove generazioni.

