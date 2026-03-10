Ultime News

10 Mar 2026 A Santa Monica il Convegno nazionale sui disturbi dell'alimentazione
10 Mar 2026 Casa di Comunità a Cremona: i muri ci sono, ora si cercano gli specialisti
10 Mar 2026 Coldiretti manifesta a Milano: da guerra in Iran ai prezzi sottocosto
10 Mar 2026 Brotto dopo Tortona ospite di CR1: "Prestazione positiva, ma nei finali ci manca lucidità"
10 Mar 2026 Nek fa cantare il Ponchielli: l'energia degli esordi nel suo European Tour
Video Pillole

Dai beni rifugio al second hand, l’asta diventa “young”

ROMA (ITALPRESS) – Spinto dalla corsa all’oro e ai beni rifugio, il settore dei preziosi sta attraversando una trasformazione che non è solo economica, ma anche culturale: è in ascesa il fenomeno del lusso circolare, e l’interesse per le aste online coinvolge ormai oltre la metà degli italiani, con un picco del 55% tra i giovani. In risposta a queste tendenze Affide, società del settore del credito su pegno, ha lanciato l’iniziativa delle Aste Young dedicate alle nuove generazioni.
f04/xb1/fsc/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...