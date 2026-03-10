Ultime News

10 Mar 2026 José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lavoro, età e origini
10 Mar 2026 Botte alla compagna incinta davanti ai figli piccoli: un incubo durato sette anni
10 Mar 2026 MagicaMusica, il grande cuore di Avis Soresina: ufficializzata donazione di 2500 euro
10 Mar 2026 Il romanticismo di Gabriele Strata in concerto il 12 marzo al Ponchielli
10 Mar 2026 Chiara Ferragni ha un nuovo amore: chi è Jose Hernandez, manager colombiano
Video Pillole

De Sanctis “Nove medaglie? Non ce le aspettavamo, incredibile con cinque atleti”

MILANO (ITALPRESS) – “Le nove medaglie? Una grande soddisfazione è dire poco. Siamo in Italia, quindi ogni medaglia ha un sapore ancora più importante, più significativo. Non ce lo aspettavamo. La cosa incredibile, a parte le nove medaglie, ad appena quattro giorni dall’inizio delle competizioni è che abbiamo vinto con cinque atleti diversi rispetto ai tre delle sette medaglie di Pechino. Questo è un dato non significativo, di più”. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis intervenuto a Casa Italia all’Allianz Milano.
pia(gm/gtr

