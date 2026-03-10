Ultime News

10 Mar 2026 A Santa Monica il Convegno nazionale sui disturbi dell'alimentazione
10 Mar 2026 Casa di Comunità a Cremona: i muri ci sono, ora si cercano gli specialisti
10 Mar 2026 Coldiretti manifesta a Milano: da guerra in Iran ai prezzi sottocosto
10 Mar 2026 Brotto dopo Tortona ospite di CR1: "Prestazione positiva, ma nei finali ci manca lucidità"
10 Mar 2026 Nek fa cantare il Ponchielli: l'energia degli esordi nel suo European Tour
Esplosione in una palazzina a Pescia: si cerca un uomo disperso

(Adnkronos) – Una forte esplosione nella notte ha scosso il borgo di Aramo, frazione della Valleriana, a Pescia (Pistoia). Secondo le prime ricostruzioni, una palazzina rurale ai margini del bosco, fuori dal centro abitato, è parzialmente crollata, probabilmente a causa di una fuga di gas. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. 

Si teme che sotto le macerie possa esserci un uomo, residente nel casolare, ma al momento non ci sono conferme ufficiali da parte delle autorità. 

Sono giunti anche gli specialisti dell’Urban Search and Rescue (Usar) dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nel controllo della stabilità della struttura. 

