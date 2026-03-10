Ultime News

10 Mar 2026 Benessere animale e Carbon farming: focus sulle filiere agroalimentari in evoluzione
10 Mar 2026 Centenario del Decimo Reggimento Guastatori al via con il concerto della Fanfara
10 Mar 2026 Incidente a Sospiro, auto finisce nel fosso: due coinvolti
10 Mar 2026 José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lavoro, età e origini
10 Mar 2026 Botte alla compagna incinta davanti ai figli piccoli: un incubo durato sette anni
Cronaca

Incidente a Sospiro, auto finisce nel fosso: due coinvolti

di Laura Bosio

Nel tardo pomeriggio di martedì a Sospiro due auto si sono scontrate, una finendo nel fossato. Feriti trasportati in ospedale

Fill-1

Attimi di tensione nel tardo pomeriggio di martedì a Sospiro, lungo la via Giuseppina, dove due auto si sono scontrate, e una delle due ha terminato la propria corsa nel fossato a bordo strada, mentre l’altra è rimasta sulla carreggiata.

Erano circa le 18.20 quando si è verificata la carambola. Sul posto i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, che si sono occupati di medicare i feriti sul posto prima di trasportarli in ospedali. Coinvolti un 48enne e un 59enne.

Dei rilievi del caso si sono occupati invece i Carabinieri di Casalmaggiore, che hanno anche gestito la viabilità.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...