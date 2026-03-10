Ultime News

10 Mar 2026 Riforma della giustizia: il Psi di Cremona presenta "Le ragioni del sì socialista"
10 Mar 2026 Ponchielli, in arrivo nuove poltrone e sgabelli anche per i palchi
10 Mar 2026 Canottaggio Baldesio: tre bronzi e tante finali nel primo confronto nazionale a Piediluco
10 Mar 2026 San Bassano, efficientamento della rete nella fase finale. Investimento da 120mila euro
10 Mar 2026 Blitz della Finanza a Crema: sequestrato merchandising non autorizzato di Atalanta-Bayern
Inps, Fava “Guardiamo al futuro con servizi a valore aggiunto per i giovani”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – “Il lavoro sta cambiando con velocità molto maggiore della risposta delle istituzioni e la tecnologia sta producendo nuove forme di lavoro. Il ruolo delle istituzioni oggi è di accompagnare questa trasformazione aiutando i giovani ad affrontare il futuro. L’INPS non si occupa solo di pensioni. Stiamo preparando un nuovo modello di welfare che vuole rispondere alle aspettative dei giovani”. Lo afferma Gabriele Fava, presidente dell’INPS, intervenendo a Londra all’Italian Symposium 2026.

