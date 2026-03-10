Ultime News

10 Mar 2026 L'Einaudi festeggia Lorenzo Frigé, campione italiano juniores pattinaggio di velocità
10 Mar 2026 Cremonese, nelle ultime tre gare incassati quattro gol su calcio d'angolo
10 Mar 2026 Casa Elisa Maria, approvato progetto per sistemare gli alloggi per anziani
9 Mar 2026 Statuto Padania Acque, secondo round. Pizzetti: "Polemiche sul nulla"
9 Mar 2026 Hicari Sport, ex titolare assolta dalla bancarotta: "Capita la mia buona fede"
Nazionali

Iran, Pasdaran a Trump: “Decideremo noi la fine della guerra”. Turchia schiera i Patriot

(Adnkronos) – Le news sulla guerra in Iran oggi, martedì 10 marzo 2026, dopo le dichiarazioni del presidente Usa, Donald Trump. Il ministro degli Esteri iraniano ha detto che il suo Paese è pronto a continuare gli attacchi finché sarà necessario e ha escluso i colloqui dopo che Trump ha affermato che la guerra con l’Iran finirà “molto presto”. Abbas Araghchi ha affermato all’emittente statunitense PBS News che il suo Paese è pronto a continuare gli attacchi missilistici e che i negoziati con gli Stati Uniti non sono più all’ordine del giorno. 

La risposta a Trump è arrivata anche dalle Guardie rivoluzionarie iraniane. “Siamo noi a determinare la fine della guerra – dichiarato i Pasdaran – Lo stato futuro della regione è ora nelle mani delle nostre forze armate; le forze americane non porranno fine alla guerra”. Ankara schiera i patriot nella Turchia centrale dopo l’ultimo missile iraniano. 

 

 

Intanto nuovi attacchi israeliani hanno colpito il Libano meridionale e orientale durante la notte. Un portavoce dell’esercito israeliano ha dichiarato che circa 30 asset del braccio finanziario di Hezbollah sono stati colpiti la scorsa settimana. 

