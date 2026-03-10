Ultime News

10 Mar 2026 Cultura e impegno collettivo: a Cremona torna il "Festival dei Diritti"
10 Mar 2026 Offerte di lavoro: 143 opportunità in settimana. Colloqui a Crema e Casalmaggiore
10 Mar 2026 Fahrenheit 451, il libro cult reinterpretato dagli studenti del liceo Stradivari
10 Mar 2026 Liste d'attesa e ricorso ai privati nell'incontro con Piloni a Grontardo
10 Mar 2026 A Santa Monica il Convegno nazionale sui disturbi dell'alimentazione
Nordio “Dimissioni di Bartolozzi in questo momento non prese in considerazione”

TORINO (ITALPRESS) – “Dimissioni? No, sono considerazioni che in questo momento non vengono prese”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato l’ipotesi di un passo indietro del suo capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi, a margine di un evento sul referendum organizzato da FdI oggi a Torino. “La dottoressa Bartolozzi ha chiarito il suo punto di vista che non si riferiva assolutamente a tutta la magistratura, ma soltanto a quella piccola parte minoritaria che ha definito politicizzata”, ha aggiunto Nordio.

