Ultime News

10 Mar 2026 Cultura e impegno collettivo: a Cremona torna il "Festival dei Diritti"
10 Mar 2026 Offerte di lavoro: 143 opportunità in settimana. Colloqui a Crema e Casalmaggiore
10 Mar 2026 Fahrenheit 451, il libro cult reinterpretato dagli studenti del liceo Stradivari
10 Mar 2026 Liste d'attesa e ricorso ai privati nell'incontro con Piloni a Grontardo
10 Mar 2026 A Santa Monica il Convegno nazionale sui disturbi dell'alimentazione
Video Pillole

Nordio “Dire che voglio umiliare la magistratura la frase che mi ha più ferito”

TORINO (ITALPRESS) – “Ho tenuto la toga per oltre quarant’anni, figurarsi se un magistrato che si sente ancora tale vuole umiliare la magistratura. Questa è la considerazione fatta negli ultimi mesi che mi ha ferito di più”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine di un evento di FdI nell’ambito della campagna per il sì al referendum, spiegando che “è una riforma che anzi libererà la magistratura da quella che è l’ipoteca delle correnti e da quella degenerazione che è stata denunciata non soltanto da me, ma anche da molti che oggi militano per il no”.

xn3/ads/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...