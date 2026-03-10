Ultime News

10 Mar 2026 Benessere animale e Carbon farming: focus sulle filiere agroalimentari in evoluzione
10 Mar 2026 Centenario del Decimo Reggimento Guastatori al via con il concerto della Fanfara
10 Mar 2026 Incidente a Sospiro, auto finisce nel fosso: due coinvolti
10 Mar 2026 José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lavoro, età e origini
10 Mar 2026 Botte alla compagna incinta davanti ai figli piccoli: un incubo durato sette anni
Nordio “Il referendum non è una resa dei conti”

MILANO (ITALPRESS) – “Ho già detto stamattina in varie interviste quello che è il mio pensiero e l’ho fatto ieri in un comunicato stampa. Le parole della dottoressa Bartolozzi sono state forse un po’ troppo enfatizzate. In ogni caso io ho confermato la mia assoluta fiducia nella magistratura, nella capacità dei magistrati di assolvere il loro dovere come ho cercato di fare io per 40 anni”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine di un evento a Milano di Noi Moderati per il SI al referendum sulla separazione delle carriere. “Seguendo il saggio e autorevole consiglio del Presidente della Repubblica, vogliamo tenere i toni bassi e parlare esclusivamente di contenuti. Non c’è una resa dei conti”, ha aggiunto.

