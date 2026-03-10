Ultime News

10 Mar 2026 Cultura e impegno collettivo: a Cremona torna il "Festival dei Diritti"
10 Mar 2026 Offerte di lavoro: 143 opportunità in settimana. Colloqui a Crema e Casalmaggiore
10 Mar 2026 Fahrenheit 451, il libro cult reinterpretato dagli studenti del liceo Stradivari
10 Mar 2026 Liste d'attesa e ricorso ai privati nell'incontro con Piloni a Grontardo
10 Mar 2026 A Santa Monica il Convegno nazionale sui disturbi dell'alimentazione
Pichetto Fratin “Il nucleare un percorso verso l’autonomia energetica”

ROMA (ITALPRESS) – “La situazione che si sta creando sta dimostrando tutta la debolezza di dipendere completamente da alcune parti del mondo, per l’Europa addirittura, non solo per l’Italia. Quindi più che mai il nucleare è un percorso che dobbiamo prendere per il futuro, non solo per mia convinzione personale, ma per andare verso l’energia decarbonizzata e verso l’autonomia”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del vertice sul nucleare, a Parigi.

(fonte video: ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)

