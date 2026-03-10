Pichetto “La difficile situazione internazionale al centro del G7 Energia”

PARIGI (ITALPRESS) – “Oggi a Parigi c’è stata la riunione dell’Assemblea Internazionale dell’Agenzia dell’Energia. In quella sede abbiamo valutato gli sviluppi dell’energia prodotta da fonte nucleare e il grande contributo che può dare alla decarbonizzazione a livello mondiale. L’Italia ha aderito anche all’impegno di triplicare le produzioni a livello mondiale entro il 2050. Nel pomeriggio c’è stata una riunione del G7, durante la quale abbiamo esaminato la situazione internazionale e naturalmente le difficoltà che vengono a crearsi con la chiusura dello Stretto di Hormuz”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

(fonte video ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)