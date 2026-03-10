Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 10/3/2026





MILANO (ITALPRESS) – Con la prima puntata, prende il via sul network dell’Italpress, “Power Talks, il potere della comunicazione”, nuovo format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, società milanese di comunicazione strategica e relazioni istituzionali. Un appuntamento settimanale di 15 minuti dedicato all’analisi dell’attualità economica, politica e sociale dal punto di vista della comunicazione, del soft power e della capacità di incidere nei processi decisionali. Power Talks non racconta i fatti: racconta come i fatti vengono costruiti, interpretati e governati.

A tenere a battesimo Power Talks è Claudio Brachino, che conduce la prima puntata in dialogo con Giovanni Toti, Senior Partner di Philia Associates, e Gaspare Borsellino, direttore di Italpress.

Power Talks sarà condotto dai Senior Partners di Philia Associates: Paolo Liguori – decano del giornalismo italiano, tra le voci più riconoscibili del dibattito pubblico nazionale; Andrea Ruggieri – giornalista, opinionista ed ex parlamentare, già stretto collaboratore di Silvio Berlusconi; Jessica Nicolini – giornalista, portavoce e capo della comunicazione della Regione Liguria per quasi un decennio.

