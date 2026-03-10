Ultime News

10 Mar 2026 A Santa Monica il Convegno nazionale sui disturbi dell'alimentazione
10 Mar 2026 Casa di Comunità a Cremona: i muri ci sono, ora si cercano gli specialisti
10 Mar 2026 Coldiretti manifesta a Milano: da guerra in Iran ai prezzi sottocosto
10 Mar 2026 Brotto dopo Tortona ospite di CR1: "Prestazione positiva, ma nei finali ci manca lucidità"
10 Mar 2026 Nek fa cantare il Ponchielli: l'energia degli esordi nel suo European Tour
Video Pillole

Rai, Preziosi “Tg2 ha raccontato 50 anni di storia italiana e internazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo 50 anni siamo qui a parlare della bellezza di una storia che ci ha portato a raccontare cinque decenni di storia italiana e internazionale e a rinnovare il nostro patto con le telespettatrici e i telespettatori, quello di un’informazione chiara, onesta, limpida, completa, immediata, nel solco della grande storia del Tg2 e guardando sempre verso il futuro”. Lo ha affermato il direttore del Tg2, Antonio Preziosi, a margine della conferenza stampa “Tg2 50 anni di notizie”.
xf6/mgg/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...