Rai, Preziosi “Tg2 ha raccontato 50 anni di storia italiana e internazionale”





ROMA (ITALPRESS) – “Dopo 50 anni siamo qui a parlare della bellezza di una storia che ci ha portato a raccontare cinque decenni di storia italiana e internazionale e a rinnovare il nostro patto con le telespettatrici e i telespettatori, quello di un’informazione chiara, onesta, limpida, completa, immediata, nel solco della grande storia del Tg2 e guardando sempre verso il futuro”. Lo ha affermato il direttore del Tg2, Antonio Preziosi, a margine della conferenza stampa “Tg2 50 anni di notizie”.

xf6/mgg/gtr

© Riproduzione riservata