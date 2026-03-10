Ricerca Fondazione Unhate, un giovane su 4 è “in blocco” ma il 17% è “fiducioso”





ROMA (ITALPRESS) – Un giovane italiano su quattro è “in blocco”, vive il mondo come spaventoso, è poco capace di agire e fatica nelle relazioni; al contempo, il 17% dei ragazzi nel nostro Paese è aperto e attivo, con un buon equilibrio emotivo e relazionale e nessun senso di inadeguatezza. Vedono il mondo come pieno di opportunità. Sono alcuni dei dati più significativi della prima iniziativa dell’Osservatorio permanente sulla condizione giovanile in Italia promosso da Fondazione Unhate, realtà del Terzo Settore supportata da Edizione SpA, Mundys e Aeroporti di Roma.

