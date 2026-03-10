Riforma della giustizia: il Psi di Cremona presenta "Le ragioni del sì socialista"

Il Partito Socialista Italiano di Cremona organizza un incontro pubblico dedicato a uno dei temi più urgenti dell’agenda politica nazionale: la riforma della giustizia. L’appuntamento, dal titolo “Le ragioni del sì socialista”, si terrà giovedì 12 marzo 2026 alle 18 a SpazioComune in piazza Stradivari.

In un momento cruciale per il sistema giudiziario italiano, i socialisti cremonesi intendono riaffermare la propria posizione “a favore di una riforma garantista, efficiente e moderna. L’evento rappresenta un’occasione di confronto per approfondire i contenuti della riforma e le motivazioni che spingono il Psi a sostenerne con vigore le ragioni”.

I lavori saranno aperti dai saluti di Alberto Gigliotti, segretario provinciale del Psi di Cremona, che traccerà il quadro dell’impegno socialista sul territorio. Seguirà l’analisi di Ivan Fumagalli (Area Riformista), mentre la sintesi politica e le prospettive future saranno affidate alle conclusioni di Lorenzo Cinquepalmi, segretario regionale del Psi. A guidare il dibattito e moderare gli interventi sarà Diego Rufo, segretario del Psi cittadino.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, agli operatori del settore e a chiunque voglia approfondire una riforma che, sebbene complessa, incide direttamente sulla qualità della nostra democrazia.

© Riproduzione riservata