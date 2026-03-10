Ultime News

‘Stasera a letto tardi’, oggi 10 marzo: tra gli ospiti Elettra Lamborghini

(Adnkronos) –
‘Stasera a letto tardi’ torna oggi, martedì 10 marzo, in prima serata su Rai 2, condotto dai The Jackal. Tra gli ospiti di oggi: Elettra Lamborghini, Clementino e Frank Matano.  

Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci) – per la prima volta tutti e quattro insieme alla conduzione di un programma televisivo – sono accompagnati da un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. E proprio alle domande ideate dai più piccoli risponderanno gli ospiti della puntata. 

Non mancheranno le candid camera, durante le quali i bambini, in una stanza con le telecamere nascoste – ignari di essere ripresi – interagiscono con i ‘The Jackal’ che creano per loro scherzi e situazioni sempre diverse. I giovani protagonisti, inoltre, sempre accompagnati in studio dalle loro famiglie, sono messi alla prova anche su alcune ‘missioni’ e, se riusciranno a portarle a termine, prenderanno il ‘Patentino da adulto’.  

Spazio, infine, anche a ‘Le leggi dei bambini’. In ogni puntata, proprio come in una sorta di Parlamento, i bimbi votano alcune proposte di legge fatte da loro stessi fino ad arrivare a stabilire un decalogo con le norme che vorrebbero. 

Pur mettendo al centro lo sguardo, autentico e sorprendente, dei più piccoli, ‘Stasera a letto tardi’ è uno show per spettatori di tutte le età. 

