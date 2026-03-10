Steatosi epatica, confronto al Senato sulla presa in carico dei pazienti





ROMA (ITALPRESS) – La steatosi epatica è una condizione caratterizzata dall’accumulo eccessivo di trigliceridi nelle cellule epatiche. Sulla presa in carico del paziente affetto da tale patologia, si è tenuto, presso il Senato, un tavolo di confronto, su iniziativa della Senatrice Ylenia Zambito, Segretario X Commissione del Senato. La forma più severa della steatosi epatica, definita steatoepatite, può portare alla deposizione di fibrosi e, potenzialmente, causare cirrosi. Si tratta di una delle principali sfide per la sanità pubblica italiana.

