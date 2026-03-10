Ultime News

10 Mar 2026 Cremonese, nelle ultime tre gare incassati quattro gol su calcio d'angolo
10 Mar 2026 Casa Elisa Maria, approvato progetto per sistemare gli alloggi per anziani
9 Mar 2026 Statuto Padania Acque, secondo round. Pizzetti: "Polemiche sul nulla"
9 Mar 2026 Hicari Sport, ex titolare assolta dalla bancarotta: "Capita la mia buona fede"
9 Mar 2026 Su CR1 focus sul week end delle cremonesi della pallacanestro
Nazionali

Taratata, stasera 10 marzo: l’appuntamento speciale con Bonolis

(Adnkronos) – Stasera, martedì 10 marzo, in prima serata su Canale 5, torna ‘Taratata’ con uno speciale appuntamento: ‘Taratata – Tutto in una notte’, una serata evento che ripercorre i momenti più intensi e spettacolari delle due puntate dello show andate in onda a febbraio. 

A riproporre questo viaggio musicale è ancora una volta Paolo Bonolis, che accompagna il pubblico attraverso le esibizioni più emozionanti, i duetti più sorprendenti e i momenti più coinvolgenti che hanno animato il palco della ChorusLife Arena di Bergamo. 

Sul palco tutti insieme: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali, Edoardo Leo e Giorgio Panariello. 

