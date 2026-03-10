Ultime News

10 Mar 2026 José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lavoro, età e origini
10 Mar 2026 Botte alla compagna incinta davanti ai figli piccoli: un incubo durato sette anni
10 Mar 2026 MagicaMusica, il grande cuore di Avis Soresina: ufficializzata donazione di 2500 euro
10 Mar 2026 Il romanticismo di Gabriele Strata in concerto il 12 marzo al Ponchielli
10 Mar 2026 Chiara Ferragni ha un nuovo amore: chi è Jose Hernandez, manager colombiano
Tg Economia – 10/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Prestiti in crescita nel mese di gennaio, mutui casa al 3,87%
– L’Ue vara la sua nuova strategia marittima e portuale
– Turismo crocieristico motore strategico per la crescita in Europa
– Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani e donne, cambiano le regole
