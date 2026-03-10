Ultime News

10 Mar 2026 Riforma della giustizia: il Psi di Cremona presenta "Le ragioni del sì socialista"
10 Mar 2026 Ponchielli, in arrivo nuove poltrone e sgabelli anche per i palchi
10 Mar 2026 Canottaggio Baldesio: tre bronzi e tante finali nel primo confronto nazionale a Piediluco
10 Mar 2026 San Bassano, efficientamento della rete nella fase finale. Investimento da 120mila euro
10 Mar 2026 Blitz della Finanza a Crema: sequestrato merchandising non autorizzato di Atalanta-Bayern
Video Pillole

Tg Sport – 10/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Derby, il tocco di Ricci non è da rigore: promosso Doveri
– Inter compatta, tutti con Chivu dopo sconfitta nel derby
– Milan, Allegri sempre più al centro del progetto Cardinale
– La Lazio non sbaglia: 2-1 contro il Sassuolo
– Tennis, Sinner-Fonseca: nella notte gli ottavi di Indian Wells
– Formula 1, rivoluzione motori dopo il GP di Cina
– All’Onu la denuncia della calciatrice iraniana Shiva Amini
