Ultime News

10 Mar 2026 Riforma della giustizia: il Psi di Cremona presenta "Le ragioni del sì socialista"
10 Mar 2026 Ponchielli, in arrivo nuove poltrone e sgabelli anche per i palchi
10 Mar 2026 Canottaggio Baldesio: tre bronzi e tante finali nel primo confronto nazionale a Piediluco
10 Mar 2026 San Bassano, efficientamento della rete nella fase finale. Investimento da 120mila euro
10 Mar 2026 Blitz della Finanza a Crema: sequestrato merchandising non autorizzato di Atalanta-Bayern
Video Pillole

Tg Università – 10/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Al via i nuovi bandi per 78 borse di studio destinate a rifugiati
– Più cultura digitale negli Atenei, rinnovato l’accordo Crui-AgID
– “Fragilità è resilienza”: inaugurato a Palermo l’anno accademico

