Video Pillole
Agrifood Magazine – 11/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue, solo i prodotti di origine animale si possono chiamare carne
– Cala l’export del vino italiano negli Usa, va meglio in Brasile
– Economia circolare nei campi: imprese sempre più green
– Agricoltura, cresce la leadership femminile
mgg/gtr(col
– Ue, solo i prodotti di origine animale si possono chiamare carne
– Cala l’export del vino italiano negli Usa, va meglio in Brasile
– Economia circolare nei campi: imprese sempre più green
– Agricoltura, cresce la leadership femminile
mgg/gtr(col
© Riproduzione riservata