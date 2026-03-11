Ultime News

11 Mar 2026 Patteggia il finto carabiniere che truffò un'anziana: è un ex militare dell'Esercito
11 Mar 2026 Campionati Regionali di nuoto, medaglia d'oro nei 100 rana per Giulia Leoni della Baldesio
11 Mar 2026 Più tutele per i rider: da Cisl Asse del Po piattaforma per un compenso equo
11 Mar 2026 Cremonese-Fiorentina: arbitra Di Bello
11 Mar 2026 Università Cattolica, prolusione di chef Carlo Cracco per il Dies Academicus
Agrifood Magazine – 11/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue, solo i prodotti di origine animale si possono chiamare carne
– Cala l’export del vino italiano negli Usa, va meglio in Brasile
– Economia circolare nei campi: imprese sempre più green
– Agricoltura, cresce la leadership femminile
