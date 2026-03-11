Al Ponchielli uno spettacolo tributo a Lucio Dalla

Al Ponchielli venerdì 13 marzo alle 21 uno spettacolo speciale, prodotto da Good Vibrations Entertainment, per rivivere la storia musicale di uno dei più grandi autori del nostro secolo: Lucio Dalla.

Lo show “La sera dei miracoli” si è affermato come il tributo più autorevole al cantautore bolognese, registrando sold out in ogni data e ospitando in alcuni tappe del tour anche Ricky Portera (storico chitarrista di Dalla e co-fondatore degli Stadio.

Un viaggio tra le canzoni più belle di Dalla da “4 marzo 1943” a “Come è profondo il mare”, passando per “L’anno che verrà”, “Caruso” e tante altre.

La voce potente di Lorenzo Campani, cuore pulsante dello spettacolo, noto per il suo ruolo in “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante, per la sua partecipazione a “The Voice of Italy” e per aver collaborato con artisti del calibro di Ligabue e Vasco Rossi, ci farà ascoltare le indimenticabili canzoni di Dalla dimostrando una versatilità e una presenza scenica eccezionali.

Campani (voce) sarà affiancato sul palco da una band di musicisti di prim’ordine: Luigi Buggio (direzione artistica e tastiere), Marco Vattovani (batteria), Alessandro Leonzini (basso), Marco Locatelli e Ivan Geronazzo (chitarre). Sei talentuosi musicisti offriranno al pubblico una serata emozionante, con una scenografia suggestiva e strepitosi giochi di luci.

Lo spettacolo è reduce da un tour teatrale che ha collezionato oltre 10mila spettatori andando in scena in molti teatri prestigiosi quali il Teatro Olimpico di Roma, il Teatro Fraschini di Pavia, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine e chiudendo il tour al Teatro Duse di Bologna.

Lucio Dalla è stato un cantautore, musicista e attore di straordinario talento, nato a Bologna il 4 marzo 1943, con le sue canzoni, caratterizzate da testi poetici e melodie avvolgenti, ha raccontato storie di vita quotidiana e temi universali, conquistando il cuore di diverse generazioni. Con successi come “Futura”, “Attenti al lupo” e “Piazza Grande”, ha saputo innovare e sperimentare, lasciando un’eredità musicale inestimabile che continua a ispirare artisti e appassionati di musica in tutto il mondo; brani sempre attuali e commoventi, che ora avremo modo di riascoltare dal vivo in un evento memorabile.

