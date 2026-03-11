Ultime News

11 Mar 2026 Tenta un furto e aggredisce i militari: denunciato 28 enne
11 Mar 2026 Sonia Mezzadri, il ricordo del figlio Nicolas Comati all'Einaudi
11 Mar 2026 Al Ponchielli uno spettacolo tributo a Lucio Dalla
11 Mar 2026 Vespa Club Cremona, inaugurata la nuova sede
11 Mar 2026 A disposizione ci sono tante soluzioni per rendere la Cremonese più offensiva
Beni per 11 milioni sequestrati a esponenti clan Santapaola-Ercolano

CATANIA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato beni per 10,8 milioni di euro riconducibili ad un 57enne, ritenuto elemento di spicco della famiglia “Santapaola-Ercolano” nel quartiere Picanello, e ad un imprenditore edile, indicato come “organicamente asservito agli interessi del sodalizio criminale”. I due sono stati raggiunti nel 2024 da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione denominata “Oleandro”. La Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catania ha disposto il sequestro delle quote delle società, di fatto ritenute riconducibili ai due, site a Catania e operanti nel settore delle costruzioni edili e della compravendita immobiliare, nonché dei relativi compendi aziendali, comprensivi di 62 fabbricati (di cui 24 in provincia di Catania e 38 in provincia di Arezzo) e 16 terreni (11 in provincia di Catania e 5 in provincia di Arezzo), e delle disponibilità finanziarie, per un valore complessivo superiore a 10,8 milioni di euro.
