Beni per 11 milioni sequestrati a esponenti clan Santapaola-Ercolano





CATANIA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato beni per 10,8 milioni di euro riconducibili ad un 57enne, ritenuto elemento di spicco della famiglia “Santapaola-Ercolano” nel quartiere Picanello, e ad un imprenditore edile, indicato come “organicamente asservito agli interessi del sodalizio criminale”. I due sono stati raggiunti nel 2024 da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione denominata “Oleandro”. La Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catania ha disposto il sequestro delle quote delle società, di fatto ritenute riconducibili ai due, site a Catania e operanti nel settore delle costruzioni edili e della compravendita immobiliare, nonché dei relativi compendi aziendali, comprensivi di 62 fabbricati (di cui 24 in provincia di Catania e 38 in provincia di Arezzo) e 16 terreni (11 in provincia di Catania e 5 in provincia di Arezzo), e delle disponibilità finanziarie, per un valore complessivo superiore a 10,8 milioni di euro.

vbo/mca3 (fonte video: Guardia di Finanza)

© Riproduzione riservata