Centenario del X Guastatori: alla Col di Lana l'annullo postale creato per l'occasione

Poste Italiane ha partecipato oggi alla cerimonia per il centenario di costituzione del 10° Reggimento Genio Guastatori, avvenuta l’11/03/1926, con uno speciale annullo postale.

L’annullo è stato inaugurato per timbrare le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita per l’occasione, dove erano disponibili anche le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

In programma per le celebrazioni una cerimonia militare ufficiale, alla presenza di Autorità Militari e Istituzionali e una mostra statica degli assetti del Reggimento volta a ripercorrere i momenti più significativi della nostra storia e a sottolinearne il valore presente nel contesto sociale e istituzionale di riferimento.

Il timbro speciale, dopo l’utilizzo nella giornata dell’11 marzo, sarà disponibile presso lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Cremona Centro, in Via Verdi n.1, per i sessanta giorni successivi al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti. Sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

© Riproduzione riservata