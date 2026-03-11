Ultime News

11 Mar 2026 Caro carburante, i cremonesi: "Serve un taglio delle accise"
11 Mar 2026 Piloni: "La maggioranza in regione rifiuta di approvare una mozione pro agricoltori"
11 Mar 2026 Cremonadue CharityRUN, appuntamento il 12 aprile
11 Mar 2026 Guida sotto l'effetto di cocaina, denunciato 56 enne
11 Mar 2026 Carabinieri, doppia denuncia per 28enne senza fissa dimora
Champions League, oggi Real Madrid-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Champions League con l’andata degli ottavi di finale. Oggi, mercoledì 11 marzo, è il giorno del big match tra Real Madrid e Manchester City. I Blancos arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Benfica di José Mourinho, mentre gli inglesi avevano agguantato la qualificazione diretta agli ottavi, saltando il turno dei playoff in virtù dell’ottavo posto nella fase campionato. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City, in campo alle 21:  

Real Madrid (4-3-3) Courtois; Alexander-Arnold, Asensio, Rudiger, F. Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler; G. Garcia, Vinicius Jr 

Manchester City (4-3-3) Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Marmoush 

La sfida tra Real Madrid e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Amazon Prime Video. La sfida sarà visibile anche in streaming su Amazon Prime Video. 

