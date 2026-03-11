Ultime News

11 Mar 2026 Università Cattolica, prolusione di chef Carlo Cracco per il Dies Academicus
11 Mar 2026 Centenario del X Guastatori: alla Col di Lana l'annullo postale creato per l'occasione
11 Mar 2026 Pd, il 14 marzo elezione nuovo segretario. Azzali unico candidato
11 Mar 2026 "Mia madre curata con professionalità e dedizione", un plauso ai sanitari dell'Asst
11 Mar 2026 Verde in città: nuovo orto urbano alla scuola Lacchini, si amplia quello di S.Bernardo
Cinema & Spettacoli Magazine – 11/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Il Testamento di Ann Lee” con Amanda Seyfried
– “L’isola dei ricordi”, il ritorno di Fatih Akin
– “Il bene comune” con Rocco Papaleo e Claudia Pandolfi
– “Keeper – L’eletta”, horror di Osgood Perkins
