Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 11/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Il Testamento di Ann Lee” con Amanda Seyfried
– “L’isola dei ricordi”, il ritorno di Fatih Akin
– “Il bene comune” con Rocco Papaleo e Claudia Pandolfi
– “Keeper – L’eletta”, horror di Osgood Perkins
mgg/azn
