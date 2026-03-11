Cremonadue CharityRUN, appuntamento il 12 aprile

Dopo il successo della prima edizione del 2025, torna domenica 12 aprile 2026 la Cremonadue CharityRUN, l’iniziativa solidale che unisce sport, comunità e beneficenza. Per questa seconda edizione l’evento raddoppia e si presenta con una doppia formula: Cremonadue CharityRUN e Cremonadue CharityRACE.

Il percorso sarà lo stesso per tutti i partecipanti, 7 chilometri, ma con due modi diversi di viverlo: una camminata solidale aperta a tutti e una corsa competitiva dedicata a chi desidera mettersi alla prova.

Le iscrizioni alla camminata solidale, con quota di partecipazione di 5 euro, possono essere effettuate tramite le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell’istituto comprensivo di Vescovato, presso lo stand Charity Run in galleria oppure direttamente presso l’associazione Occhi Azzurri. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza: il 50% alla Fondazione Occhi Azzurri e il restante 50% alle scuole e alle associazioni del territorio che promuovono l’iniziativa.

Per chi invece desidera partecipare alla CharityRACE, la corsa competitiva, è possibile iscriversi inquadrando il QR code dell’iniziativa presente sui manifesti, sui totem digitali e sui volantini distribuiti all’interno del centro, oppure all’indirizzo www.endu.net.

La quota di iscrizione è di 10 euro e sarà interamente devoluta all’associazione Occhi Azzurri.

Ad ogni partecipante sarà consegnato il kit gara ufficiale, composto da maglia e sacca.

