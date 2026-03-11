Ultime News

11 Mar 2026 Caro carburante, i cremonesi: "Serve un taglio delle accise"
11 Mar 2026 Piloni: "La maggioranza in regione rifiuta di approvare una mozione pro agricoltori"
11 Mar 2026 Cremonadue CharityRUN, appuntamento il 12 aprile
11 Mar 2026 Guida sotto l'effetto di cocaina, denunciato 56 enne
11 Mar 2026 Carabinieri, doppia denuncia per 28enne senza fissa dimora
Cremonadue CharityRUN, appuntamento il 12 aprile

Il 50% del ricavato andrà alla Fondazione Occhi Azzurri e il restante 50% alle scuole e alle associazioni del territorio che promuovono l’iniziativa

L'edizione 2025
Fill-1

Dopo il successo della prima edizione del 2025, torna domenica 12 aprile 2026 la Cremonadue CharityRUN, l’iniziativa solidale che unisce sport, comunità e beneficenza. Per questa seconda edizione l’evento raddoppia e si presenta con una doppia formula: Cremonadue CharityRUN e Cremonadue CharityRACE.

Il percorso sarà lo stesso per tutti i partecipanti, 7 chilometri, ma con due modi diversi di viverlo: una camminata solidale aperta a tutti e una corsa competitiva dedicata a chi desidera mettersi alla prova.

Le iscrizioni alla camminata solidale, con quota di partecipazione di 5 euro, possono essere effettuate tramite le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell’istituto comprensivo di Vescovato, presso lo stand Charity Run in galleria oppure direttamente presso l’associazione Occhi Azzurri. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza: il 50% alla Fondazione Occhi Azzurri e il restante 50% alle scuole e alle associazioni del territorio che promuovono l’iniziativa.

Per chi invece desidera partecipare alla CharityRACE, la corsa competitiva, è possibile iscriversi inquadrando il QR code dell’iniziativa presente sui manifesti, sui totem digitali e sui volantini distribuiti all’interno del centro, oppure all’indirizzo www.endu.net.

La quota di iscrizione è di 10 euro e sarà interamente devoluta all’associazione Occhi Azzurri.

Ad ogni partecipante sarà consegnato il kit gara ufficiale, composto da maglia e sacca.

 

