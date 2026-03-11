Cremonese
Cremonese-Fiorentina: arbitra Di Bello
La designazione arbitrale del match dello Zini tra i grigiorossi e la Fiorentina
La Cremonese scenderà in campo lunedì 16 marzo 2026 alle ore 20.45 allo stadio “Zini” per affrontare la Fiorentina nella 29ª giornata di Serie A 2025-26: il direttore di gara designato è Marco Di Bello di Brindisi, assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Valerio Vecchi di Lamezia Terme. Quarto ufficiale Juan Luca Sacchi di Macerata. Al Var Gianluca Aureliano di Bologna, aVar Ivan Pezzuto di Lecce.
© Riproduzione riservata