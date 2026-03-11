Ultime News

11 Mar 2026 Patteggia il finto carabiniere che truffò un'anziana: è un ex militare dell'Esercito
11 Mar 2026 Campionati Regionali di nuoto, medaglia d'oro nei 100 rana per Giulia Leoni della Baldesio
11 Mar 2026 Più tutele per i rider: da Cisl Asse del Po piattaforma per un compenso equo
11 Mar 2026 Cremonese-Fiorentina: arbitra Di Bello
11 Mar 2026 Università Cattolica, prolusione di chef Carlo Cracco per il Dies Academicus
Cremonese

Cremonese-Fiorentina: arbitra Di Bello

di Lorenzo Scaratti

La designazione arbitrale del match dello Zini tra i grigiorossi e la Fiorentina

Marco Di Bello 
La Cremonese scenderà in campo lunedì 16 marzo 2026 alle ore 20.45 allo stadio “Zini” per affrontare la Fiorentina nella 29ª giornata di Serie A 2025-26: il direttore di gara designato è Marco Di Bello di Brindisi, assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Valerio Vecchi di Lamezia Terme. Quarto ufficiale Juan Luca Sacchi di Macerata. Al Var Gianluca Aureliano di Bologna, aVar Ivan Pezzuto di Lecce.

