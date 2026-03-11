Cura dell'obesità, a San Camillo presentato il Percorso Multidisciplinare

In occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità alla clinica San Camillo di via Mantova a Cremona è stato presentato il percorso multidisciplinare finalizzato alla presa in carico del paziente obeso attivo presso la struttura.

Il percorso MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa) per l’obesità, convenzionato con il sistema sanitario nazionale, è di tipo multidisciplinare e vede la collaborazione di dietista, psicologo, endocrinologo, fisiatra, fisioterapista e del chirurgo generale. Tutte figure presenti all’evento di mercoledì nel tardo pomeriggio, finalizzato a un confronto e a un approfondimento con i medici di medicina generale in sala.

A seguito di due incontri iniziali di valutazione viene stabilito se c’è l’indicazione alla presa in carico e proposto il percorso più appropriato, studiato in base alle esigenze del singolo paziente.

Per accedere al Servizio è necessaria la prescrizione del medico di Medicina generale o di altro Medico Specialista.

