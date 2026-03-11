Ultime News

Cura dell'obesità, a San Camillo presentato il Percorso Multidisciplinare

di Federica Bandirali

Presentato il percorso MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa) a cui collaborano dietista, psicologo, endocrinologo, fisiatra, fisioterapista e chirurgo generale

Il medico Valerio Ranieri
La fisiatra Giuseppina Arbusti
I relatori alla presentazione del percorso MAC oggi a San Camillo
Fill-1

In occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità alla clinica San Camillo di via Mantova a Cremona è stato presentato il percorso multidisciplinare finalizzato alla presa in carico del paziente obeso attivo presso la struttura.

Il percorso MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa) per l’obesità, convenzionato con il sistema sanitario nazionale, è di tipo multidisciplinare e vede la collaborazione di dietista, psicologo, endocrinologo, fisiatra, fisioterapista e del chirurgo generale. Tutte figure presenti all’evento di mercoledì nel tardo pomeriggio, finalizzato a un confronto e a un approfondimento con i medici di medicina generale in sala.

A seguito di due incontri iniziali di valutazione viene stabilito se c’è l’indicazione alla presa in carico e proposto il percorso più appropriato, studiato in base alle esigenze del singolo paziente.

Per accedere al Servizio è necessaria la prescrizione del medico di Medicina generale o di altro Medico Specialista.

