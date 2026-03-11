Ultime News

11 Mar 2026 Un ponte tra scuola e lavoro: con "Talent Scout" gli industriali premiano 22 bravissimi
11 Mar 2026 Area fitness, Forus apre le porte della nuova palestra con un open day
11 Mar 2026 Decimo Guastatori, cerimonia solenne per celebrare il Centenario
11 Mar 2026 Happiness Boys, al Ponchielli le installazioni artistiche degli studenti dell'IIS Stradivari
11 Mar 2026 Una discarica abusiva a due passi da quella ufficiale: ripulita dai Limpiadores
Energia, Cotana “Italia leader mondiale nelle smart grid, reti più resilienti”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è leader mondiale nelle smart grid, questo grazie al fatto che fin dal 2000 abbiamo installato milioni di contatori elettronici, ma RSE ha coltivato questa leadership arrivando a coordinare a livello mondiale ISGAN, che è un programma tecnologico di collaborazione che tende a standardizzare tutti i componenti e a ottimizzare le reti elettriche, in un momento particolare in cui la crescita tumultuosa dell’energia elettrica, da qui al 2050, ci porterà a più del raddoppio dell’energia elettrica consumata, non solo in Italia ma nel mondo. Per fare questo, già oggi abbiamo oltre 2 milioni di punti di generazione e dobbiamo gestire la complessità di 700 mila punti di accumulo fatti da piccoli sistemi di batteria fino a grandi impianti di pompaggio idroelettrico”. Così Franco Cotana, amministratore delegato di RSE, a margine della conferenza stampa all’auditorium GSE di Roma che annuncia il ritorno in Italia, dopo oltre dieci anni e sotto il coordinamento mondiale di RSE, del 31esimo Executive Commettee di ISGAN. “Tutto questo significa evitare quel sistema – che cresce e continua a crescere – venga attaccato dai cyber o venga vulnerato dalla fragilità di un rapporto tra consumo e produzione che deve rimanere esattamente in equilibrio, istante per istante – aggiunge -. Mentre i contatori elettronici producono dati ogni 15 minuti per via del mercato dell’energia, le reti elettriche istante per istante, misurano e danno dei numeri e dei valori che permettono di stabilizzare la rete a sistemi che, integrati con l’intelligenza artificiale, riescono a prendere delle gestioni in tempo reale. Questo ottimizza anche l’utilizzo delle reti e riduce i costi di nuove reti, ottimizzando già quelle esistenti: questo è estremamente importante in un momento in cui lo sviluppo ci porterà, insieme alle rinnovabili e al nucleare, ad avere un sistema piuttosto articolato”.

