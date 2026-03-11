Ultime News

11 Mar 2026 Patteggia il finto carabiniere che truffò un'anziana: è un ex militare dell'Esercito
11 Mar 2026 Campionati Regionali di nuoto, medaglia d'oro nei 100 rana per Giulia Leoni della Baldesio
11 Mar 2026 Più tutele per i rider: da Cisl Asse del Po piattaforma per un compenso equo
11 Mar 2026 Cremonese-Fiorentina: arbitra Di Bello
11 Mar 2026 Università Cattolica, prolusione di chef Carlo Cracco per il Dies Academicus
Video Pillole

Gratteri “La ricerca italiana diventi più attrattiva per i giovani”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – “Spero che i ragazzi che incontro oggi a Londra decidano poi di tornare in Italia con il loro know-how per poter contribuire al miglioramento della nazione, per essere più competitivi rispetto al resto del mondo. Per convincerli bisogna cambiare le regole del gioco, ad esempio il sistema dei concorsi universitari perché questi giovani possano subito concorrere a fare i ricercatori e diventare in pochi anni almeno professori associati. Anche gli stipendi rimangono bassi in Italia, mentre devono essere adeguati al loro lavoro e alla loro professionalità”. Lo afferma Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, intervenuto all’Italian Symposium di Londra organizzato da United Italian Societies, l’organizzazione degli studenti italiani all’estero.

