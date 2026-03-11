Ultime News

Cronaca

Guida sotto l'effetto di cocaina, denunciato 56 enne

Un uomo denunciato dai Carabinieri per il reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Stazione di Robecco d’Oglio hanno denunciato un uomo di 56 anni, con precedenti di Polizia, per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 17 febbraio scorso e sono avvenuti nel comune di Persico Dosimo.

Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Robecco d’Oglio era impegnata in un normale posto di controllo quando ha intimato l’alt a una vettura, di proprietà e condotta dall’uomo. I militari hanno immediatamente percepito che qualcosa non andava: l’anomala condotta di guida dell’uomo, unita ad atteggiamenti e sintomi inequivocabili, aveva fatto scattare il campanello d’allarme. Gli uomini dell’Arma avevano deciso di approfondire il controllo, sottoponendo il conducente ad accertamenti tossicologici mirati presso l’Ospedale Maggiore di Cremona. E le specifiche analisi del sangue hanno attestato la positività all’assunzione di cocaina.

Per tale motivo è scattato anche il sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca. Questo episodio mette in luce, ancora una volta, l’importanza cruciale della costante attività di controllo e prevenzione svolta quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri sulle strade. Intercettare e fermare in tempo conducenti alterati dall’uso di droghe o alcol significa evitare potenziali tragedie.

