Happiness Boys, al Ponchielli le installazioni artistiche degli studenti dell'IIS Stradivari

È una collaborazione nata nel 2018 che anche quest’anno si rinnova con successo: gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Stradivari di Cremona allestiscono al Ponchielli una speciale mostra nel ridotto del teatro intitolata Happiness Boys legata allo spettacolo “Il Fuoco era la cura” liberamente ispirato al capolavoro letterario Fahrenheit 451 pubblicato nel 1953 da Ray Bradbury.

Il punto di partenza è una domanda semplice ma decisiva: che cosa consideriamo normale in Fahrenheit 451 e nella società di oggi, e perché? I ragazzi delle classi 5°B scenografia, 4°B grafica, 3°D scenografia, 3°B grafica, 1° corso arredo hanno operato su diverse discipline con la supervisione dei docenti.

Nel ridotto gli studenti hanno inserito diverse installazioni, ricreando inoltre la stanza di Clarisse. Non manca il segugio meccanico, che nel libro è progettato per fiutare e uccidere chi possiede libri.

Il progetto intende spingere i giovani ad osservare in modo critico il presente in cui vivono, con molteplici suggestioni come L’uomo a una dimensione di Herbert Marcuse. La mostra è visitabile gratuitamente fino al 18 marzo nei giorni di spettacolo e durante la settimana dalle 10:00 alle 17:30.

