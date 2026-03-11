Ultime News

11 Mar 2026 Patteggia il finto carabiniere che truffò un'anziana: è un ex militare dell'Esercito
11 Mar 2026 Campionati Regionali di nuoto, medaglia d'oro nei 100 rana per Giulia Leoni della Baldesio
11 Mar 2026 Più tutele per i rider: da Cisl Asse del Po piattaforma per un compenso equo
11 Mar 2026 Cremonese-Fiorentina: arbitra Di Bello
11 Mar 2026 Università Cattolica, prolusione di chef Carlo Cracco per il Dies Academicus
Iran, Ceccardi “Non possiamo avere alle porte chi lavora per il riarmo nucleare”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Dobbiamo fare il massimo e ritrovare la via per costruire la pace, perché è necessario a livello internazionale. Allo stesso tempo è fondamentale garantire la sicurezza geopolitica. Non possiamo permetterci di avere alle porte chi lavora per il riarmo nucleare”. Così l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, in un’intervista all’Italpress, margine della sessione plenaria del Parlamento europeo.

