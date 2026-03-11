Ultime News

11 Mar 2026 Un ponte tra scuola e lavoro: con "Talent Scout" gli industriali premiano 22 bravissimi
11 Mar 2026 Area fitness, Forus apre le porte della nuova palestra con un open day
11 Mar 2026 Decimo Guastatori, cerimonia solenne per celebrare il Centenario
11 Mar 2026 Happiness Boys, al Ponchielli le installazioni artistiche degli studenti dell'IIS Stradivari
11 Mar 2026 Una discarica abusiva a due passi da quella ufficiale: ripulita dai Limpiadores
Video Pillole

Iran, Meloni “Governo italiano non è complice di decisioni altrui”

ROMA (ITALPRESS) – “Qui non c’è un governo che si sottrae al confronto parlamentare, non c’è un governo isolato e complice delle decisioni altrui; sono tutte cose che ho sentito dire e che non fanno giustizia di un impegno che non abbiamo mai smesso di portare avanti e che abbiamo intensificato in questi giorni”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in Senato.

