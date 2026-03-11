Ultime News

11 Mar 2026 Patteggia il finto carabiniere che truffò un'anziana: è un ex militare dell'Esercito
11 Mar 2026 Campionati Regionali di nuoto, medaglia d'oro nei 100 rana per Giulia Leoni della Baldesio
11 Mar 2026 Più tutele per i rider: da Cisl Asse del Po piattaforma per un compenso equo
11 Mar 2026 Cremonese-Fiorentina: arbitra Di Bello
11 Mar 2026 Università Cattolica, prolusione di chef Carlo Cracco per il Dies Academicus
Palermo, Lagalla “Cittadinanza onoraria a padre Fasullo tributo di gratitudine”

PALERMO (ITALPRESS) – “È un tributo da un lato di gratitudine e dall’altro di riconoscimento di un impegno sociale, teologico che avvicina la comunità al pensiero in un tempo in cui di pensiero profondo c’è tanto bisogno”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine del conferimento della cittadinanza onoraria di Palermo a padre Nino Fasullo nel corso di una cerimonia ufficiale svoltasi a Palazzo Palagonia.

