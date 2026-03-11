È convocata sabato 14 marzo alle ore 10, presso il Civico 81 di via Bonomelli a Cremona, l’Assemblea provinciale del Partito Democratico, al termine dell’iter statutario e politico. All’ordine del giorno l’elezione del segretario provinciale e le comunicazioni del presidente dell’assemblea.

I lavori prevedono gli adempimenti organizzativi, le relazioni programmatiche dei candidati, l’apertura del seggio elettorale e il dibattito. Alle ore 12 è previsto l’intervento conclusivo di Silvia Roggiani, segretaria regionale del Pd Lombardia.

Nei mesi scorsi la Campagna di Ascolto ha coinvolto oltre 200 iscritti in sette incontri sul territorio provinciale, partendo dalla lettera dell’ex segretario Michele Bellini, che aveva posto tre questioni centrali: il rischio di un “partito degli eletti”, la debolezza della dimensione provinciale e la difficoltà di conciliare l’impegno politico con la vita professionale.

Dagli incontri è emersa la volontà di rilanciare il partito, rafforzandone il radicamento territoriale, migliorando il dialogo con la base, valorizzando il ruolo dei volontari e aprendo maggiormente ai giovani, mantenendo un PD unito nelle scelte territoriali.

Nel corso della Campagna di Ascolto è emersa un’unica candidatura, quella di Rosolino Azzali, amministratore di Corte de’ Frati, che ha dato la disponibilità a guidare il partito in una fase di transizione fino al prossimo congresso nazionale del 2027.

Nella sua candidatura Azzali ha indicato come punti cardine una direzione collegiale e la valorizzazione delle diverse sensibilità politiche come ricchezza del partito.

Con questo spirito unitario, l’Assemblea provinciale è chiamata ad eleggere il nuovo segretario.

