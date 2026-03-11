Ultime News

Più tutele per i rider: da Cisl Asse del Po piattaforma per un compenso equo

di Simone Bacchetta

Dopo la nostra inchiesta sui rider "cremonesi" interviene il sindacato attraverso la Felsa, categoria che rappresenta lavoratori atipici, autonomi e somministrati

Più regole in un comparto che oggi di regole ne ha ben poche. Prova ne sono le inchieste della magistratura di Milano che coinvolgono i colossi del food delivery. Negli ultimi anni le piattaforme digitali sono sempre più presenti nella vita quotidiana dei cittadini, anche il lavoro è cambiato: molte attività passano ormai attraverso app e algoritmi.

Da qui nasce la proposta della Cisl Asse del Po di Cremona che tramite la categoria Felsa (lavoratori atipici, autonomi e somministrati) – presenta una piattaforma per un accordo collettivo nel settore delle consegne a domicilio, con l’obiettivo di introdurre regole in un comparto che oggi coinvolge decine di migliaia di lavoratori: i rider. La proposta parte da un principio semplice: non eliminare l’autonomia (la gran parte dei rider sono partite Iva) ma renderla sostenibile.

È necessario introdurre un sistema di compenso più certo: una base oraria garantita attorno ai 14 euro, a cui si aggiungerebbe una parte variabile legata alla distanza percorsa – circa 0,30 euro al chilometro – e al numero di consegne effettuate. Sono inoltre previsti compensi aggiuntivi per il lavoro svolto in condizioni più gravose, come nelle ore notturne (+20%), nei giorni festivi (+30%) o in caso di maltempo (+20%).

Oggi un rider non sa con precisione quanto guadagnerà a fine giornata, l’obiettivo è superare questa assurda incertezza. Un altro punto centrale riguarda l’algoritmo. “Attualmente – dice Manuel Giovanati, FelsaCisl – i criteri con cui vengono assegnate le consegne non sono trasparenti. La piattaforma propone regole chiare e verificabili, affinché i lavoratori sappiano come vengono valutati e possano avere voce nelle modalità con cui il lavoro viene organizzato.

“La proposta interviene anche sul piano delle tutele, prevedendo coperture economiche in caso di infortunio, malattia o maternità e rafforzando la sicurezza per chi lavora ogni giorno su strada”.

