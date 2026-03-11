Stroncato traffico cani di razza, cuccioli tratti in salvo a Torino





TORINO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti a Torino all’interno di uno stabile abbandonato del quartiere Madonna di Campagna, sospettando che in quel posto si trovassero rinchiusi dei cani allo scopo di una compravendita illegale. Grazie ad una segnalazione sulla linea 112NUE da parte di alcuni residenti, insospettiti dal trasporto di alcuni cuccioli di razza all’interno del condominio in questione da parte di due uomini, i poliziotti hanno eseguito un accurato controllo all’interno dello stabile. L’immobile di quattro piani si presentava in stato di completo abbandono, con masserizie varie accatastate nei locali, e in condizioni fatiscenti. Al secondo piano, gli agenti, facendosi largo con difficoltà fra gli ambienti, invasi di sporcizia ed escrementi, hanno scorto in due differenti stanze sei cuccioli di malinois, addormentati, e la loro mamma, rinchiusa in una delle camere adiacenti, separata da loro, senza alcuna possibilità di uscita. Nella palazzina è stato identificato un cittadino marocchino di 30 anni, che reclamava la proprietà dei cani, e un suo connazionale, risultato estraneo ai fatti. Entrambi sono risultati irregolari e inottemperanti all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. I cani sono stati tratti in salvo dai poliziotti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale e, con la collaborazione di personale dell’ENPA, è stato riscontrato che mamma malinois era provvista di microchip e intestata a una persona residente in altra provincia. Entrambi i cittadini marocchini sono stati denunciati per la violazione della Legge sull’Immigrazione, mentre per il primo è scattata anche la denuncia per le condizioni in cui i poveri animali erano tenuti e per ricettazione. vbo/mca3

(fonte video: Polizia di Stato)

