Ultime News

11 Mar 2026 Patteggia il finto carabiniere che truffò un'anziana: è un ex militare dell'Esercito
11 Mar 2026 Campionati Regionali di nuoto, medaglia d'oro nei 100 rana per Giulia Leoni della Baldesio
11 Mar 2026 Più tutele per i rider: da Cisl Asse del Po piattaforma per un compenso equo
11 Mar 2026 Cremonese-Fiorentina: arbitra Di Bello
11 Mar 2026 Università Cattolica, prolusione di chef Carlo Cracco per il Dies Academicus
Video Pillole

Trasporti & Logistica Magazine – 11/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– L’Unione europea vara la sua nuova strategia marittima e portuale
– Crocieristica motore strategico per la crescita in Europa
– Il trasporto ferroviario merci tra crisi e resilienza
sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...