Ultime News

11 Mar 2026 Università Cattolica, prolusione di chef Carlo Cracco per il Dies Academicus
11 Mar 2026 Centenario del X Guastatori: alla Col di Lana l'annullo postale creato per l'occasione
11 Mar 2026 Pd, il 14 marzo elezione nuovo segretario. Azzali unico candidato
11 Mar 2026 "Mia madre curata con professionalità e dedizione", un plauso ai sanitari dell'Asst
11 Mar 2026 Verde in città: nuovo orto urbano alla scuola Lacchini, si amplia quello di S.Bernardo
Nazionali

Usa, camion sfonda transenne Casa Bianca: nessun ferito, autista arrestato

(Adnkronos) – Un camion ha travolto le transenne intorno alla Casa Bianca alle 6.30 circa di mattina di Washington (11.30 italiane). La polizia, citata dal New York Post, ha arrestato l’autista e reso noto che non si registrano feriti nell’incidente. Fox New riferisce inoltre che è stato limitato l’accesso all’area ed è stato messo in sicurezza il luogo dell’incidente.  

