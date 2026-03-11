Vespa Club Cremona, inaugurata la nuova sede

Un clima di entusiasmo e partecipazione ha accompagnato, domenica 8 marzo, l’inaugurazione della nuova sede del Vespa Club Cremona, ospitata nei locali dell’Oratorio della parrocchia di San Pietro. Numerosi soci e simpatizzanti si sono ritrovati per celebrare insieme questo momento importante per la vita del club.

Gli spazi, recentemente rinnovati e rimessi a nuovo, sono stati allestiti con arredi e oggettistica dedicati al mondo della Vespa, creando uno spazio accogliente e identitario per gli appassionati dello storico scooter italiano.

Non è casuale, inoltre, la scelta della data dell’inaugurazione, l’8 marzo, giornata della Festa della Donna: un richiamo simbolico alla storia stessa della Vespa che, fin dalla sua nascita, fu progettata come mezzo pratico, accessibile e facile da guidare anche per le donne.

La nuova sede è destinata a diventare il punto di ritrovo del Vespa Club Cremona per quanto riguarda riunioni, momenti organizzativi ed eventi, oltre che luogo di incontro per condividere la passione per lo storico scooter italiano, che quest’anno si appresta a festeggiare i suoi primi 80 anni di vita.

© Riproduzione riservata