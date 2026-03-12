Al Museo Diocesano Laboratorio di teatro sociale per gli studenti dell'Anguissola con Ticonzero

Studenti protagonisti di una performance itinerante al Museo Diocesano di Cremona: è la conclusione del laboratorio di teatro sociale promosso dal Centro Ticonzero con la classe 1F Scienze Umane del Liceo Sofonisba Anguissola, che mercoledì al tramonto ha portato i giovani ad esprimersi con un canovaccio sul tema del dono ispirato alla figura del Santo Patrono cittadino.

L’iniziativa è inserita nel progetto MAB (Musei Archivi Biblioteche) 2025, che aveva già portato nei mesi scorsi allo svolgimento di un workshop di arteterapia partendo dall’osservazione della tela La carità di sant’Omobono di Giulio Campi, custodita nel polo museale. L’opera ha guidato anche le riflessioni dei partecipanti al laboratorio di teatro sociale curato da Massimiliano Bozzoni, Formatore di teatro sociale e di comunità del Centro Ticonzero, con la collaborazione delle docenti dell’Anguissola Alessandra Ardu e Stefania Turcinovich.

La rappresentazione si è sviluppata dall’ingresso lungo la scala di accesso fino agli spazi interni, passando per la sala del mosaico e quella delle crocifissioni, fino all’opera del Campi; un modo di visitare il Diocesano con una prospettiva nuova. L’esperienza è stata profondamente formativa per gli studenti e ad applaudirli c’erano genitori e amici accorsi numerosi.

