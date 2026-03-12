Ultime News

12 Mar 2026 Cremonese in ritiro a Torre Boldone: Nicola prepara lo scontro diretto con la Fiorentina
12 Mar 2026 Legionella "killer" nella locanda: titolare condannata a sei mesi per omicidio colposo
12 Mar 2026 Con il Soroptimist un viaggio nelle fase della vita della donna tra nutrizione ed emozioni
12 Mar 2026 Cremona nella morsa dello smog: al via misure di secondo livello
12 Mar 2026 De Gregori e Zanchetta, i giovani Vanoli tra Under 19 e allenamenti con la Serie A
Nazionali

Fumo, Manner-Romberg (Mru GmbH): “Con divieto sigarette elettroniche maggiori volumi mercato nero”

(Adnkronos) – Un potenziale divieto delle sigarette elettroniche in Europa “sposterebbe maggiori volumi sul mercato nero”. Lo ha detto oggi Horst Manner-Romberg, Managing Director di Mru GmbH, durante la presentazione di un nuovo studio sul mercato irregolare di sigarette elettroniche all’interno dell’Unione Europea. 

“Si può fare lo stesso paragone con le droghe – ha aggiunto -. Tutte le droghe sono vietate, ma il mercato è gigantesco e questo accadrebbe anche per l’industria delle sigarette elettroniche”. 

