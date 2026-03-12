Guerra del Golfo, a "La Piazza" su CR1 confronto delle categorie economiche sui rincari

La preoccupazione per i risvolti umanitari ed economici della guerra sono stati al centro della puntata di mercoledì sera de “La Piazza”, trasmissione di CR1 condotta da Giovanni Palisto e in onda ogni mercoledì sera dalle 21.

In studio, per il mondo agricolo il direttore di Coldiretti Giovanni Roncalli e quello della “Libera” Renzo Ardigò che hanno ricordato i contraccolpi sul settore dovuti agli aumenti di carburanti e fertilizzanti. Preoccupazione anche da parte di Andrea Lozza, presidente Fita Cna Cremona, che ha ribadito le proteste degli autotrasportatori per il prezzo del gasolio.

Ha tentato poi di spiegare i meccanismi che hanno portato agli aumenti l’amministratore delegato di Keropetrol Enrico Mainardi. Voce poi anche al settore edile: i prezzi dei materiali schizzati verso l’alto mettono a repentaglio il rispetto dei limiti per il completamento dei cantieri legati al Pnrr come ha ribadito il presidente di Ance Cremona Giovanni Musoni. “La Piazza”poi è stato un momento anche di approfondimento sulle previsioni sull’evoluzione del conflitto e le ricadute economiche a medio e lungo termine con il docente dell’Università Cattolica Randolph Luca Bruno.

Senza dimenticare come sempre le voce in prima persona dei cremonesi. Sono migliaia gli italiani bloccati nel Golfo Persico. E, davanti alle telecamere, ha raccontato la sua odissea per tornare in Italia il medico Cristiano Crotti.

