Katia e Marielle Labèque in concerto il 18 marzo all'Auditorium Arvedi

È considerato il padre del minimalismo musicale e di tutto quel filone della cosiddetta musica “classica contemporanea” che tanti discepoli e tanto successo sta avendo (da molti anni) in Italia e nel mondo. Philip Glass è l’autore di riferimento del concerto che Katia e Marielle Labèque terranno mercoledì 18 marzo alle 21 all’Auditorium Giovanni Arvedi, terzo appuntamento della rassegna il Pianoforte promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends. In particolare le celebri pianiste francesi esguiranno la versione per due pianoforti delle due meravigliose suites La Belle et la Bête e Les Enfats Terribles composte da Glass ripensando ai film di Jean Cocteau. Al centro del programma un vero e proprio gioiello del Novecento storico, la versione per pianoforte a quattro mani di Ma mère l’Oye di Ravel.

I biglietti si possono acquistare al Museo del Violino (tel 0372 080809) oppure online su Vivaticket (www.vivaticket.com) con prezzi da 25 a 30 euro a seconda del settore, con la promozione per studenti a 12 euro.

Katia e Marielle Labèque sono tra le interpreti più innovative e riconosciute del panorama musicale internazionale. Nate a Bayonne, nel sud-ovest della Francia, da una madre pianista e insegnante, hanno iniziato a suonare insieme da bambine. Raccontano che, fin da piccole, si contendessero lo stesso pianoforte, sfidandosi a vicenda con brani sempre più complessi: “Era come una gara quotidiana, ma divertente”, ricordano in un’intervista. Questo spirito di competizione e collaborazione ha contribuito a sviluppare una sintonia unica, destinata a diventare il marchio distintivo del loro duo. La loro formazione al Conservatorio di Parigi fu intensa: ore di studio, esami severi e concerti giovanili che le misero presto di fronte al pubblico internazionale. Il loro primo grande successo arrivò negli anni ’70, quando, ancora giovanissime, si esibirono in prestigiosi festival europei, attirando l’attenzione della critica per la precisione tecnica e la profondità interpretativa.

Ricordano con affetto il loro primo concerto a Parigi: “Era un’aula del Conservatorio strapiena e noi due tremavamo, ma quando abbiamo iniziato a suonare abbiamo sentito un’intesa immediata, come se parlassimo una lingua segreta”. Fin dagli esordi, le sorelle Labèque hanno dimostrato una predilezione per la musica contemporanea, collaborando con compositori emergenti e affermati, e contribuendo a rinnovare il repertorio per due pianoforti. Il loro incontro con Philip Glass ha segnato una tappa fondamentale. Nel 2015, Glass ha composto per loro il Concerto per due pianoforti e orchestra, eseguito in prima mondiale con la Los Angeles Philharmonic diretta da Gustavo Dudamel. Questa collaborazione ha consolidato il loro legame con il compositore americano, che ha dichiarato: “Le sorelle Labèque sono straordinarie… grandi interpreti!”.

